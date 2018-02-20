Де Росси: "Я заслужил почти все свои красные карточки"
Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал о том, почему он часто удаляется с поля.
"В начале карьеры у меня были ужасные отношения с арбитрами. Я постоянно был для них головной болью. Когда нас тренировал Спаллетти и мы занимали второе место после "Интера", я выходил на поле будучи в бешенстве. Тогда было достаточно небольшой искры, чтобы я получил красную карточку. Поэтому судьи настороженно относились ко мне. Теперь мы хорошо знаем друг друга и учимся на ошибках.
У меня было много удалений в карьере. Но почти все красные карточки я заслужил. Хотя порой арбитры были ко мне жестокими.
Мое удаление на Чемпионате Мира-2006 в матче против США (1:1)? Первые несколько дней после этого я ужасно себя чувствовал. Я не ожидал, что меня дисквалифицируют на четыре матча. Да, я сыграл грубо, но наказание было чересчур жестоким. Наверное, ФИФА решила меня проучить. Раньше за игру локтем давали не более двух матчей.
Четыре матча дисквалификации означали, что я смогу сыграть только в финале. В первые пару дней Липпи даже не разговаривал со мной. Он был суровым, но справедливым. Сразу после полуфинала он сказал мне готовиться, я собирался играть", - приводит слова Де Росси Football Italia.
Не пропустите: Де Росси: "Я мечтаю выиграть что-нибудь важное с "Ромой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Момент истины для армейцев: ЦСКА принимает "Црвену Звезду"
-
Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"
-
Пойдет ли Фонсека по стопам Луческу? "Шахтер" принимает в Харькове "Рому"
-
"Бавария" прогнозируемо громит "Бешикташ" в первом матче 1/8 финала
-
Ничья в пользу каталонцев: "Челси" лишает себя победы над "Барселоной"
Лента новостей
-
Ракитич: "Очень боюсь ухода Иньесты"
-
Бубнов: "Ничего страшного в "Црвене Звезде" нет"
-
"Реал" определил первого кандидата на замену Кроосу
-
Педро: "Ничья не является плохим результатом"
-
Защитник "Црвены Звезды": "Способны пройти ЦСКА"
-
Конте дал четкий ответ по своему будущему в "Челси"
-
"Атлетико" заинтересован в многомиллионном обмене игроками с "Барселоной"
-
Давинсон Санчес назвал причину, по которой он отказал "Реалу"
-
Куртуа прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала"
-
Селюк: "Локомотив" очень сложно остановить"
-
В подписании Ругани заинтересованы несколько клубов АПЛ
-
Раньери: "Если позовут в сборную Италии, я бы попросился отпустить меня из "Нанта"
-
"Ювентус" заинтересован в подписании ключевого игрока "Милана"
-
Пепе: "Бешикташ" должен сконцентрироваться на чемпионате"
-
Умтити: "Дома у "Барселоны" будет больше пространства для организации атак"
-
"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"
-
Моуринью: "Санчес захотел к нам перейти, чтобы играть в Лиге Чемпионов"
-
Момент истины для армейцев: ЦСКА принимает "Црвену Звезду"
-
Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу"
-
Пойдет ли Фонсека по стопам Луческу? "Шахтер" принимает в Харькове "Рому"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|25
|66
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Лацио
|25
|49
|5
|Интер Милан
|25
|48
|6
|Сампдория
|25
|41
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|25
|32
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|25
|30
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Кьево
|25
|25
|16
|Сассуоло
|25
|23
|17
|Кротоне
|25
|21
|18
|СПАЛ
|25
|17
|19
|Хеллас Верона
|25
|16
|20
|Беневенто
|25
|10