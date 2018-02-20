Де Росси: "Я заслужил почти все свои красные карточки"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал о том, почему он часто удаляется с поля.

"В начале карьеры у меня были ужасные отношения с арбитрами. Я постоянно был для них головной болью. Когда нас тренировал Спаллетти и мы занимали второе место после "Интера", я выходил на поле будучи в бешенстве. Тогда было достаточно небольшой искры, чтобы я получил красную карточку. Поэтому судьи настороженно относились ко мне. Теперь мы хорошо знаем друг друга и учимся на ошибках.

У меня было много удалений в карьере. Но почти все красные карточки я заслужил. Хотя порой арбитры были ко мне жестокими.

Мое удаление на Чемпионате Мира-2006 в матче против США (1:1)? Первые несколько дней после этого я ужасно себя чувствовал. Я не ожидал, что меня дисквалифицируют на четыре матча. Да, я сыграл грубо, но наказание было чересчур жестоким. Наверное, ФИФА решила меня проучить. Раньше за игру локтем давали не более двух матчей.

Четыре матча дисквалификации означали, что я смогу сыграть только в финале. В первые пару дней Липпи даже не разговаривал со мной. Он был суровым, но справедливым. Сразу после полуфинала он сказал мне готовиться, я собирался играть", - приводит слова Де Росси Football Italia.

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