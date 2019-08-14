Де Росси забил гол в дебютном матче за "Бока Хуниорс"

Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэле де Росси принял участие в матче Кубка Аргентины против "Альмагро".

Эта игра стала для 36-летнего итальянца дебютной в составе "генуэзцев".

Данное событие культовый хавбек отметил забитым голом. Он замкнул головой подачу с углового.

Впрочем, гол де Росси "Боке" не помог. Команда сыграла с "Альмагро" вничью и уступила в серии пенальти.

Не пропустите: Помните ситуацию вокруг Колашинаца и Озила? За них заступилась восточная Европа, но это только обострило ситуацию. | http://soccernews.ru