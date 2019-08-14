Де Росси забил гол в дебютном матче за "Бока Хуниорс"
Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэле де Росси принял участие в матче Кубка Аргентины против "Альмагро".
Эта игра стала для 36-летнего итальянца дебютной в составе "генуэзцев".
Данное событие культовый хавбек отметил забитым голом. Он замкнул головой подачу с углового.
De Rossi’s goal ⤵️— Boca in English | Podcast (@CABJ_English) 14 августа 2019 г.
@Fahad09794571 pic.twitter.com/AuNKpbaXz4
Впрочем, гол де Росси "Боке" не помог. Команда сыграла с "Альмагро" вничью и уступила в серии пенальти.
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