Де Санктис будет работать в структуре "Ромы"

Вратарь "Монако" Морган Де Санктис перейдет в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, голкипер получил работу в структуре римского клуба.

Стоит отметить, что Де Санктис пока не объявлял о завершении карьеры.

В минувшем сезоне 40-летний вратарь провел за "Монако" 8 матчей. Ранее он выступал за "Рому" с 2013 по 2016 годы.

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