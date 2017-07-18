Де Шильо близок к переходу в "Ювентус"

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Де Шильо близок к переходу в "Ювентус"

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо в ближайшее время может перейти в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, игрок попрощался с партнерами по команде и покинул расположение "россонери". В среду футболист должен прилететь в Турин, где пройдет медобследование.

В прошлом сезоне Де Шильо провел 27 поединков и отметился двумя ассистами.

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