Де Шильо близок к переходу в "Ювентус"

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо в ближайшее время может перейти в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, игрок попрощался с партнерами по команде и покинул расположение "россонери". В среду футболист должен прилететь в Турин, где пройдет медобследование.

В прошлом сезоне Де Шильо провел 27 поединков и отметился двумя ассистами.

Читайте также: "Рома" хочет приобрести Де Шильо. | http://soccernews.ru