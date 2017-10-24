Де Шильо и Маркизио могут сыграть со СПАЛом

Футболисты "Ювентуса" - защитник Маттиа Де Шильо и полузащитник Клаудио Маркизио попали в заявку команды на матч 10-го тура чемпионата Италии против СПАЛа, сообщает Football Italia.

Оба игрока восстановились после травм и готовы выйти на поле.

Стоит отметить, что Де Шильо не играл с начала сентября, а Маркизио не выходил на поле с августа.

Матч "Ювентус" – СПАЛ состоится в среду, 25 октября и начнется в 21:45 мск.

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