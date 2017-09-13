Де Шильо избежал серьезной травмы

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо прошел медицинское обследование в связи с повреждением, полученным в матче группового турнира Лиги Чемпионов против "Барселоны" (0:3), сообщает официальный твиттер клуба.

Эту травму футболист получил на 41-й минуте и был заменен.

Осмотр не выявило у Де Шильо серьезного повреждения, но он может не сыграть в матче 4-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло".

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