Де Шильо не хочет возвращаться в "Ювентус"

Фото: пресс-служба "Лиона".

Итальянский защитник "Лиона" Маттиа Де Шильо заявил, что он не хочет возвращаться в туринский "Ювентус" по окончании аренды в французском клубе.

"Я хочу остаться в "Лионе", но это зависит не от меня. Посмотрим, что будет в конце сезона. Летом я мог перейти в ПСЖ, но трансфер сорвался в последний момент. Впрочем, сейчас я счастлив в "Лионе", - цитирует Де Шильо Football Italia.

В нынешнем сезоне 28-летний Де Шильо провел за "Лион" 24 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. Ранее защитник играл за "Милан". За сборную Италии сыграл 36 матчей.

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