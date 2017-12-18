Де Шильо поделился мнением о чемпионской гонке в Италии

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Де Шильо поделился мнением о чемпионской гонке в Италии

Защитник "Ювентуса" Маттия Де Шильо рассказал о о борьбе за Скудетто.

"Я доволен тем, как обстоят дела в "Ювентусе". Мы становимся лучше от матча к матчу. "Рома", "Интер" и "Наполи" - это наши конкуренты в борьбе за Скудетто. Уверен, борьба за титул будет упорной" - приводит слова Де Шильо Football Italia.

В настоящее время турнирную таблицу возглавляет "Наполи", опережающий "Ювентус" на одно очко.

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