Де Шильо прибыл в расположение "Ювентуса"

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо в ближайшее время станет игроком "Ювентуса".

Как сообщает официальный твиттер "бьянконери", 24-летний футболист уже прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медицинского обследования.

Ранее стало известно, что трансфер Де Шильо обойдётся "Ювентусу" в 12 миллионов евро.

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