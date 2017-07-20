Де Шильо стал игроком "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Милана" Маттиа Де Шильо.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, ещё 500 тысяч будут доступны в качестве бонусов. 24-летний футболист заключил с "бьянконери" контракт до лета 2022 года.

Де Шильо является воспитанником "Милана", за основную команду "россонери" выступал с 2011 года, сыграл 133 матча и сделал 6 результативных передач.



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