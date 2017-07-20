Де Шильо стал игроком "Ювентуса"

Теги ювентусмиланматтия де шильо

Де Шильо стал игроком "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Милана" Маттиа Де Шильо.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, ещё 500 тысяч будут доступны в качестве бонусов. 24-летний футболист заключил с "бьянконери" контракт до лета 2022 года.

Де Шильо является воспитанником "Милана", за основную команду "россонери" выступал с 2011 года, сыграл 133 матча и сделал 6 результативных передач.
  
Не пропустите: "Ювентус" готовит предложение по хавбеку "Лацио". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов