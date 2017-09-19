Де Шильо выбыл на месяц

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Де Шильо выбыл на месяц

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо пропустит около месяца из-за повреждения.

"Де Шильо провел хороший первый тайм против "Барселоны", но, к сожалению, мы потеряли его примерно на 40 дней" - приводит слова главного тренера клуба Массимилиано Аллегри Football Italia.

Напомним, что в игре с "Барселоной" де Шильо травмировал лодыжку.

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