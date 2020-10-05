Де Шильпо ушел в аренду в "Лион"

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Де Шильпо ушел в аренду в "Лион"

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильпо ушел в аренду в "Лион". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист проведет во французском клубе текущий сезон. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Де Шильо играет в "Ювентусе" с 2017 года, за это время он провел в общей сложности 62 матча.

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