De Telegraaf: Полузащитник ПСВ перешел в "Тоттенхэм"
Вингер ПСВ Стивен Бергвейн перешел в "Тоттенхэм". Об этом сообщает De Telegraaf.
По данным источника, официально о трансфере объявят в скором времени. 22-летний игрок успешно прошел медосмотр и успел сфотографироваться в футболке лондонского клуба.
По информации СМИ, "Тоттенхэм" заплатит за трансфер молодого голландца около 35 миллионов евро.
"Я всегда хотел поиграть под руководством такого главного тренера, как Моуринью. И теперь я это сделаю", - сказал Бергвейн.
А еще: "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Челси" Жиру| http://soccernews.ru
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