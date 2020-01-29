De Telegraaf: Полузащитник ПСВ перешел в "Тоттенхэм"

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De Telegraaf: Полузащитник ПСВ перешел в "Тоттенхэм"

Вингер ПСВ Стивен Бергвейн перешел в "Тоттенхэм". Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным источника, официально о трансфере объявят в скором времени. 22-летний игрок успешно прошел медосмотр и успел сфотографироваться в футболке лондонского клуба.

По информации СМИ, "Тоттенхэм" заплатит за трансфер молодого голландца около 35 миллионов евро.

"Я всегда хотел поиграть под руководством такого главного тренера, как Моуринью. И теперь я это сделаю", - сказал Бергвейн.

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