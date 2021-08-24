Де Вильена может перейти из "Краснодара" в клуб Серии А
Фото: инстаграм Тонни де Вильены/Автор неизвестен
Генуэзская "Сампдория" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Краснодара" Тонни де Вильене, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб уже начал переговоры о переходе хавбека до закрытия зимнего трансферного окна. Также игроком интересуется "Фенербахче". Ранее сообщалось, что голландец потребовал от "Краснодара" продать его в другой клуб.
В нынешнем сезоне 26-летний де Вильена провел за "Краснодар" три матча и забил два гола. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.
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