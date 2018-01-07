Де Врей близок к переходу в "Интер"

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Де Врей близок к переходу в "Интер"
"Интер" является лидером в борьбе за голландского защитника "Лацио" Стефана де Врея, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб близок к приобретению футболиста в зимнее трансферное окно. Также на него претендует "Ювентус".

Напомним, что контракт 25-летнего де Врея с "Лацио" истекает через полгода.

Не пропустите: "Интер" определился с главной трансферной целью на январь. | http://soccernews.ru

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