Де Врей близок к переходу в "Интер"



"Интер" является лидером в борьбе за голландского защитника "Лацио" Стефана де Врея, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб близок к приобретению футболиста в зимнее трансферное окно. Также на него претендует "Ювентус".

Напомним, что контракт 25-летнего де Врея с "Лацио" истекает через полгода.

Не пропустите: "Интер" определился с главной трансферной целью на январь. | http://soccernews.ru