Де Врей достиг договоренности по контракту с "Интером"

Защитник "Лацио" Стефан де Врей достиг договоренности по соглашению с "Интером".

Как сообщает Football Italia, игрок подпишет с клубом пятилетнее соглашение с зарплатой в 4,2 миллиона евро в год.

Напомним, что контракт Де Врея с "Лацио" истекает этим летом и он достанется "Интеру" в качестве свободного агента.

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