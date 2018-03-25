Де Врей достиг договоренности по контракту с "Интером"

Теги интер миланлациостефан де врей

Де Врей достиг договоренности по контракту с "Интером"

Защитник "Лацио" Стефан де Врей достиг договоренности по соглашению с "Интером".

Как сообщает Football Italia, игрок подпишет с клубом пятилетнее соглашение с зарплатой в 4,2 миллиона евро в год.

Напомним, что контракт Де Врея с "Лацио" истекает этим летом и он достанется "Интеру" в качестве свободного агента.

Читайте также: Де Врей приостановил переговоры с "Интером" и ждет предложения от "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов