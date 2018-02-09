Де Врей может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к голландскому защитнику "Лацио" Стефану де Врею, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб хочет подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с римлянами. В составе "нерадзурри" голландец может заменить Милана Шкриньяра, которым интересуются топ-клубы.

В этом сезоне 26-летний де Врей провел за "Лацио" 26 матчей и забил 3 гола.

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