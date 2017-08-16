Де Врей не перейдет в "Ювентус" и продлит контракт с "Лацио"

Голландский защитник "Лацио" Стефан де Врей в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, новое соглашение будет действовать до лета 2021 года. Зарплата игрока вырастет до двух миллионов евро в год, а сумма отступных составит 25 миллионов евро. Нынешний контракт голландца истекает через год.

Ранее сообщалось, что 25-летний де Вреем интересуется "Ювентус", но этот трансфер так и не состоялся.

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