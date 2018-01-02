Де Врей не спешит принимать предложение "Интера" из-за "Барселоны"

Защитник римского "Лацио" Стефан Де Врей получил предложение от миланского "Интера", информирует El Mundo Deportivo.

Однако, по сведениям издания, 25-летний бек попросил у "нерадзурри" время на размышление, так как он ждет решения от каталонской "Барселоны", которая была также заинтересована в его услугах. Именно вариант с переходом в стан "сине-гранатовых" является приоритетным для голландца.

Отметим, что солк действия контракта Де Врея с "Лацио" истекает летом следующего года, поэтому в межсезонье он сможет перейти в другой клуб совершенно бесплатно.

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