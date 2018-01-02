Де Врей определился с приоритетным местом продолжения карьеры

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Де Врей определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Защитник "Лацио" Стефан де Врей определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 25-летний голландец, несмотря на интерес со стороны многих европейских клубов, ждёт предложения от "Барселоны".

Напомним, что контракт де Врея с "Лацио" истекает летом 2018 года и по окончании сезона центрбек может присоединиться к другой команде на правах свободного агента.

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комментарии
Квинколобик

Заменишь на скомейке Вермалена))) норм че) зато в Барсе!

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