Защитник "Лацио" Стефан де Врей определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 25-летний голландец, несмотря на интерес со стороны многих европейских клубов, ждёт предложения от "Барселоны".

Напомним, что контракт де Врея с "Лацио" истекает летом 2018 года и по окончании сезона центрбек может присоединиться к другой команде на правах свободного агента.

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