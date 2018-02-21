Де Врей определился со своим следующим клубом

Защитник римского "Лацио" Стефан Де Врей, в услугах которого были заинтересованы сразу несколько европейских грандов, определился со своим следующим клубом.

Так, по сведениям The Mirror, продолжить свою карьеру 26-летний бек планирует в английском "Манчестер Юнайтед", который также проявлял интерес к футболисту. Перебраться в стан "красных дьяволов" голландец может совершенно бесплатно уже ближайшим летом, когда у него истечет срок действия контракта с "Лацио".

Напомним, Де Вреем интересовались четыре европейских топ-клуба. | soccernews.ru