Де Врей определился со своим следующим клубом

Теги лациостефан де врейманчестер юнайтед

Де Врей определился со своим следующим клубомЗащитник римского "Лацио" Стефан Де Врей, в услугах которого были заинтересованы сразу несколько европейских грандов, определился со своим следующим клубом.

Так, по сведениям The Mirror, продолжить свою карьеру 26-летний бек планирует в английском "Манчестер Юнайтед", который также проявлял интерес к футболисту. Перебраться в стан "красных дьяволов" голландец может совершенно бесплатно уже ближайшим летом, когда у него истечет срок действия контракта с "Лацио".

Напомним, Де Вреем интересовались четыре европейских топ-клуба. | soccernews.ru

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