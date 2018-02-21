Де Врей отказал "Зениту", так как хочет перейти в "Интер"

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Де Врей отказал "Зениту", так как хочет перейти в "Интер"

"Зенит" проявлял интерес к голландскому защитнику "Лацио" Стефану де Врею, сообщает fantagazzetta.com.

По сведениям издания, петербургский клуб предлагал футболист более выгодные условия, чем "Интер", но голландец склоняется к варианту с переходом в миланский клуб.

Также 26-летним де Вреем интересуются "Барселона", "Атлетико", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что де Врей летом покинет "Лацио" в связи с окончанием контракта и станет свободным агентом.

Не пропустите: Де Врей определился со своим следующим клубом. | http://soccernews.ru

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