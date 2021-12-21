Де Врей поделился впечатлениями от работы с Конте

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Де Врей поделился впечатлениями от работы с КонтеФото: инстаграм Де Врея/Автор неизвестен

Голландский защитник миланского "Интера" Стефан де Врей поделился мнением об экс-тренере "нерадзурри" Антонио Конте, который тренировал команду с 2019 по 2021 год.

"У Конте отличная карьера, он всегда побеждает. "Интер" выиграл трофей под его руководством. Индзаги работает на прочной основе, и сейчас у него тоже хороший сезон", — приводит слова де Врейя DAZN.

В прошлом сезоне "Интер" выиграл Серию А впервые за 11 лет. В данный момент главным тренером работает Симоне Индзаги.

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