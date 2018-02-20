Де Врей покинет "Лацио"

Теги лациостефан де врей

Де Врей покинет "Лацио"Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассказал о будущем защитника Стефана де Врея в команде.

Напомним, что накануне футболист отказался продлевать сотрудничество с римским клубом.

"Вчера мы узнали про эти новости. Это, конечно, разочаровывает, потому что Стефан прекрасный игрок, но он сделал другой выбор. Сегодня в матче с "Вероной" он отлично справился. Я уверен, что де Врей продолжит отдаваться на все сто процентов, потому что он профессионал.

Футболист разрывается между футболом и своим будущим. Клуб сделал Стефану чудесное предложение, но он сомневается в принятии решения. Я призываю его сохранять спокойствие и помочь нам в оставшейся части сезон", - сказал он.

Уже летом Де Врей может покинуть клуб на правах свободного агента.

Читайте: Де Врей может перейти в "Интер" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Лацио 25 49
5 Интер Милан 25 48
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 25 16
20 Беневенто 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов