Де Врей покинет "Лацио"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассказал о будущем защитника Стефана де Врея в команде.

Напомним, что накануне футболист отказался продлевать сотрудничество с римским клубом.

"Вчера мы узнали про эти новости. Это, конечно, разочаровывает, потому что Стефан прекрасный игрок, но он сделал другой выбор. Сегодня в матче с "Вероной" он отлично справился. Я уверен, что де Врей продолжит отдаваться на все сто процентов, потому что он профессионал.

Футболист разрывается между футболом и своим будущим. Клуб сделал Стефану чудесное предложение, но он сомневается в принятии решения. Я призываю его сохранять спокойствие и помочь нам в оставшейся части сезон", - сказал он.

Уже летом Де Врей может покинуть клуб на правах свободного агента.

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