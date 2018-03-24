Де Врей приостановил переговоры с "Интером" и ждет предложения от "Барселоны"

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Де Врей приостановил переговоры с "Интером" и ждет предложения от "Барселоны"

Защитник "Лацио" Стефан де Врей все еще не определился со своим будущим.

Как сообщает Football Italia, игрок затягивает переговоры с "Интером" и ожидает действий от "Барселоны". Напомним, что контракт де Врея с "Лацио" истекает этим летом.

В текущем сезоне де Врей провел 36 матчей и забил 5 голов.

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