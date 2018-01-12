Де Врей продлит контракт с "Лацио"

Защитник "Лацио" Стефан де Врей близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб пошёл на определённые уступки, чтобы сохранить ключевого центрбека. Во-первых, зарплата голландца увеличится вдвое и составит 2,5 миллиона евро в год. Во вторых, "орлы" снизят сумму отступных за футболиста с 25 до 20 миллионов евро.

Ожидается, что де Врей подпишет контракт до 2021 года. О сделке будет объявлено в понедельник.

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