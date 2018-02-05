Защитник "Лацио" Стефан де Врей восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, голландский центрбек готов принять участие в сегодняшнем матче 23-го тура Серии А против "Дженоа".

Отметим, что в этом сезоне де Врей сыграл за "Лацио" 26 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Ди Бьяджо временно возглавил сборную Италии. | http://soccernews.ru