Де Врей восстановился после травмы

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Де Врей восстановился после травмы

Защитник "Лацио" Стефан де Врей восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, голландский центрбек готов принять участие в сегодняшнем матче 23-го тура Серии А против "Дженоа".

Отметим, что в этом сезоне де Врей сыграл за "Лацио" 26 матчей и забил 3 гола.

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