Де Врей заинтересовал топ-клуб из АПЛ

Защитник "Лацио" Стефан Де Врей может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщают английские СМИ, в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Напомним, что этим летом у игрока истекает контракт с "Лацио".

В текущем сезоне Де Врей провел 29 матчей, в которых забил 4 гола.

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