Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг дал согласие на переход в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 21-летний голландец готов перебраться в каталонский клуб в текущее трансферное окно.

Напомним, что "Аякс" требует за де Йонга 50 миллионов евро, но "Барселона" не намерена платить такую сумму.

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