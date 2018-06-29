Де Йонг дал согласие на переход в "Барселону"

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Де Йонг дал согласие на переход в "Барселону"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг дал согласие на переход в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 21-летний голландец готов перебраться в каталонский клуб в текущее трансферное окно.

Напомним, что "Аякс" требует за де Йонга 50 миллионов евро, но "Барселона" не намерена платить такую сумму. 

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