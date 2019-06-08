Де Йонг: "Де Лигт знает, что я хочу его видеть в "Барсе"

Хавбек "Аякса" Френки де Йонг рассказал, что думает будущем одноклубника Матейса де Лигта, которого хотят купить "Барселона" и ПСЖ. Об этом сообщает RMC Sport.

Де Йонг этим летом перейдет в каталонский клуб за 75 миллионов евро.

"Надеюсь, де Лигт перейдёт вслед за мной в "Барселону". Мы уже обсуждали с ним его будущее, но повлиять на его решение я не могу.

Он должен в ближайшее время со своими близкими принять решение. Он знает, что я хочу видеть его в "Барселоне", - сказал де Йонг.

В минувшем сезоне де Лигт участвовал в 55 матчах, отметившись 7 голами и 4 ассистами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: ПСЖ предложил де Лигту зарплату втрое больше, чем "Барселона"| http://soccernews.ru