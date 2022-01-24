Де Йонг: "Грустно, что "Барселона" гордится матчем, в котором проиграла "Реалу"

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Де Йонг: "Грустно, что "Барселона" гордится матчем, в котором проиграла "Реалу"

Фото твиттер Френки де Йонга

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг разочарован риторикой клуба после поражения от мадридского "Реала" на позапрошлой неделе.

Напомним, что 12 января "сливочные" победили в Эль Класико со счётом 3:2, забив решающий гол только на 98-й минуте.

"Против "Реала" мы неплохо смотрелись. Грустно говорить о том, что мы гордимся матчем, в котором проиграли "Реалу", поскольку поражения в "Барсе" должны вызывать только разочарование", - цитирует де Йонга Marca.

"Реал" лидирует в Ла Лиге, а "Барса" идёт на пятом месте.

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