Де Йонг хочет остаться в "Барселоне" до конца карьеры

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Де Йонг хочет остаться в "Барселоне" до конца карьеры

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг заявил, что хотел бы остаться в каталонском клубе до конца карьеры.

Напомним, футболист перешел в стан сине-гранатовых зимой 2019 года из "Аякса".

"Очень доволен быть здесь. Хотел бы играть в "Барселоне" как можно дольше. Я надеюсь улучшать свои результаты. У мня бывают взлеты и падения, но я понимаю, что могу добиться большего. Возможно, останусь в "Барселоне" до конца карьеры. Я всегда хотел играть в этой команде. Нет места лучше "Барселоны", - передает слова де Йонга Sport.es.

В этом сезоне голландец участвовал в 19 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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