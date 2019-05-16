Де Йонг: "Хочется уже скорее сыграть бок о бок с Месси"

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Де Йонг: "Хочется уже скорее сыграть бок о бок с Месси"

Хавбек "Аякса" Френки де Йонг, заявил, что будет скучать по амстердамскому клубу, после того как уйдет в "Барселону" этим летом. Об этом сообщает FOX Sports.

Ранее "Аякс" стал чемпионом Нидерландов. 

"Буду скучать по клубу. В этом сезоне нам было отлично. Мы пережили прекрасные моменты с командой. Я, конечно, уже хочу начать выступать за "Барселону". Хочется сыграть бок о бок с Месси, узнать его лучше, разделить радость на поле.

Этот сезон для "Аякса" был очень хорошим, так как в нем играет множество хороших игроков", - сказал де Йонг.

Для "Аякса" этот титул стал 34-м в общей сложности, что является национальным рекордом.

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