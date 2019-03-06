Де Йонг - лидер по точным передачам в первом тайме матча с "Реалом"
Хавбек "Аякса" Френки де Йонг блестяще сыграл в первом тайме игры с "Реалом".
Как сообщает Opta, за первую половину встречи игрок совершил 32 передачи, из них 29 оказались точными. Отметим, что голландец стал лидером первого тайма по этому показателю.
Напомним, летом де Йонг присоединиться к "Барселоне", которая заключила с ним контракт в минувшее трансферное окно.
Первый тайм завершился победой "Аякса" со счетом 0:2.
Читайте также: Де Йонг рассказал о просьбе "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" во второй раз обыграл дортмундскую "Боруссию" и отправился в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ
-
Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"
-
Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки
-
Анелька назвал будущего победителя Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Королей свергают: Начо ярко высказался о последних результатах "Реала"
-
"Реал" повторил результат 2006 года, тогда Перес покинул клуб
-
Капитан "Аякса" прокомментировал победу над "Реалом"
-
Карвахаль дал комментарии после разгромного поражения от "Аякса"
-
"Реал" потерпел четыре домашних поражения кряду впервые с 2004 года
-
Кейн - лучший бомбардир "Тоттенхэма" в еврокубках
-
"Тоттенхэм" во второй раз обыграл дортмундскую "Боруссию" и отправился в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
12
Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ
-
"Реал" потерял двух футболистов в матче с "Аяксом"
-
Де Йонг - лидер по точным передачам в первом тайме матча с "Реалом"
-
Семак рассказал, кто из тренеров является примером для него
-
"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за перспективного бразильца
-
Экс-игроку "Барселоны" и "Интера" предстоит судебный процесс
-
Экс-игрок "Реала" назвал причину слабых выступлений клуба в текущем сезоне
-
Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"
-
"Монпелье" обыграл "Бордо" и приблизился к еврокубковой зоне
-
Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки
-
Стали известны стартовые составы "Боруссии" и "Тоттенхэма"
-
"Реал" и "Аякс" назвали стартовые составы на игру
-
"Милан" готовит предложение по талантливому воспитаннику "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4