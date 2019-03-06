Де Йонг - лидер по точным передачам в первом тайме матча с "Реалом"

Хавбек "Аякса" Френки де Йонг блестяще сыграл в первом тайме игры с "Реалом".

Как сообщает Opta, за первую половину встречи игрок совершил 32 передачи, из них 29 оказались точными. Отметим, что голландец стал лидером первого тайма по этому показателю.

Напомним, летом де Йонг присоединиться к "Барселоне", которая заключила с ним контракт в минувшее трансферное окно.

Первый тайм завершился победой "Аякса" со счетом 0:2.

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