Де Йонг - лучший игрок матча Нидерланды - Англия
УЕФА признал хавбека сборной Нидерландов Френки де Йонга лучшим футболистом полуфинального матча Лиги Наций против Англии (3:1).
Де Йонг выиграл десять единоборств и совершил три перехвата. Кроме того, на его счету 105 пасов с точностью 96%. Отметим, что игрок был заменен на 114-й минуте матча.
"Играл стабильно и разносторонне. Держал под контролем скорость и темп игры. Проявил все свои лучшие качества как важный для команды хавбек", - заявил Дэвид Мойес, входящий в число технических наблюдателей УЕФА.
Напомним, что в финале Лиги Наций сборную Нидерландов ждет матч с Португалией.
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