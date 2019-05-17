Де Йонг - лучший игрок сезона в чемпионате Нидерландов
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг признан лучшим игроком сезона в Нидерландах, сообщает официальный твиттер клуба.
В завершившемся сезоне де Йонг помог своей команде в 34-й раз в истории стал победителем Эредивизии. Всего в чемпионате Нидерландов он провел 31 матч, в которых забил три гола. Средняя точность передач хавбека составила 91,2%.
Напомним, что 22-летний де Йонг летом перейдет в "Барселону". Сумма трансфера составила 75 миллионов евро и она может увеличиться еще на 11 миллионов за счет бонусов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23