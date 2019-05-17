Де Йонг - лучший игрок сезона в чемпионате Нидерландов

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Де Йонг - лучший игрок сезона в чемпионате Нидерландов

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг признан лучшим игроком сезона в Нидерландах, сообщает официальный твиттер клуба.

В завершившемся сезоне де Йонг помог своей команде в 34-й раз в истории стал победителем Эредивизии. Всего в чемпионате Нидерландов он провел 31 матч, в которых забил три гола. Средняя точность передач хавбека составила 91,2%.

Напомним, что 22-летний де Йонг летом перейдет в "Барселону". Сумма трансфера составила 75 миллионов евро и она может увеличиться еще на 11 миллионов за счет бонусов.

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