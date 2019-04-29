Де Йонг: "Не думаю, что сразу получу место в основе "Барселоны"



Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг оценил свои перспективы в "Барселоне", за которую он будет играть в следующем сезоне.

"Не думаю, что сразу получу место в основе "Барселоны". Я буду усердно работать и надеяться, что смогу пробиться в стартовый состав. Моя девушка сейчас присматривает нам дом в Барселоне, а я учу испанский язык.

Конечно, мне будет не хватать "Аякса", но я рад, что перехожу в "Барселону", - цитирует де Йонга Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" согласовала переход 21-летнего де Йонга за 75 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 11 миллионов за счет бонусов.

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