Де Йонг объяснил, почему отказался перейти в "Манчестер Сити" и ПСЖ
Голландский полузащитник Френки де Йонг рассказал, почему он решил перейти в "Барселону" и отказался "Манчестер Сити" и ПСЖ.
"Я беседовал с Гвардиолой и Тухелем. Мое решение не означает, что я имею что-то против "Манчестер Сити" или ПСЖ. Просто я всегда мечтал играть за "Барселону".
Чемпионат Испании очень сильный. Без сомнений. Бускетс является одним из лучших игроков мира на своей позиции. Я не претендую безоговорочно на место в составе. Если у меня что-то не выйдет, то я что-то придумаю. Мне всего 21 год", - приводит слова де Йонга VI.
Напомним, что 21-летний де Йонг перешел в "Барселону" за 75 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на 11 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с каталонским клубом пятилетний контракт, который вступит в силу летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11