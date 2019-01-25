Де Йонг объяснил, почему отказался перейти в "Манчестер Сити" и ПСЖ

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Де Йонг объяснил, почему отказался перейти в "Манчестер Сити" и ПСЖ
Голландский полузащитник Френки де Йонг рассказал, почему он решил перейти в "Барселону" и отказался "Манчестер Сити" и ПСЖ.

"Я беседовал с Гвардиолой и Тухелем. Мое решение не означает, что я имею что-то против "Манчестер Сити" или ПСЖ. Просто я всегда мечтал играть за "Барселону". 

Чемпионат Испании очень сильный. Без сомнений. Бускетс является одним из лучших игроков мира на своей позиции. Я не претендую безоговорочно на место в составе. Если у меня что-то не выйдет, то я что-то придумаю. Мне всего 21 год", - приводит слова де Йонга VI.

Напомним, что 21-летний де Йонг перешел в "Барселону" за 75 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на 11 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с каталонским клубом пятилетний контракт, который вступит в силу летом.

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