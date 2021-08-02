Де Йонг оценил шансы "Барселоны" в следующем сезоне

Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг оценил шансы каталонского клуба на успешное выступление в следующем сезоне.

"Я думаю, что наш состав стал сильнее. Мы прогрессируем и начнем с тренером уже второй сезон. Верю, что "Барселона" способна бороться за самые серьезные трофеи. У нас есть сплав молодости и опыта. Мы поборемся за победы во всех турнирах", - приводит слова де Йонга Diario Sport.

Напомним, что в минувшем сезоне "Барселона" заняла третье место в чемпионате Испании, стала обладателем Кубка Испании, проиграла в финале Суперкубка Испании, а также вылетела в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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