Де Йонг оценил шансы "Барселоны" в следующем сезоне
Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг оценил шансы каталонского клуба на успешное выступление в следующем сезоне.
"Я думаю, что наш состав стал сильнее. Мы прогрессируем и начнем с тренером уже второй сезон. Верю, что "Барселона" способна бороться за самые серьезные трофеи. У нас есть сплав молодости и опыта. Мы поборемся за победы во всех турнирах", - приводит слова де Йонга Diario Sport.
Напомним, что в минувшем сезоне "Барселона" заняла третье место в чемпионате Испании, стала обладателем Кубка Испании, проиграла в финале Суперкубка Испании, а также вылетела в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14