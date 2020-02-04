Де Йонг оценил шансы "Барселоны" выиграл Лигу Чемпионов

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг верит, что его команда может выиграть Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне.

"Я думаю, что "Барселона" может выиграть Лигу Чемпионов в этом году.

Между тренерскими методами Сетьена и Вальверде есть различия. Они оба хотят контролировать мяч, но делают это по-разному.

Что касается меня, то я доволен своей работой на тренировках, но понимаю, что могу улучшить свою игру", - приводит слова Йонга Marca.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" встретится с итальянским "Наполи".

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