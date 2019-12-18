Де Йонг перед Эль Класико похвалил Месси и Суареса
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о значимости капитана Лионеля Месси и форварда Луиса Суареса для клуба.
"Все знают, как Месси важен для "Барселоны". Уже никого не удивляет то, что он может забить три гола за матч. Он намного лучше всех остальных. Любой клуб, который сталкивается с Месси начинает нервничать, я бы тоже нервничал.
Суарес проводит невероятный сезон и забивает отличные голы. В прошлом году он оформил хет-трик в матче с "Реалом", надеюсь, в этом сезоне он повторит это", - сказал де Йонг.
Эль Класико состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).
У обеих команд по 35 баллов в активе.
А еще: "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10