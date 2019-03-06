Де Йонг поделился впечатлениями от победы "Аякса" над "Реалом"

Игрок "Аякса" Френки де Йонг рассказал, что думает о победе своей команды в матче с "Реалом" (4:1).

"Это просто прекрасные ощущения. Мы очень счастливы и рады, что сможем сыграть в четвертьфинале. Мы победили на "Бернабеу", это очень здорово", - сказал игрок.

В чемпионате Голландии "Аякс" занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующего ПСВ на 5 очков.

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