Де Йонг признан лучшим полузащитником ЛЧ-2018/19

Лучшим полузащитником Лиги Чемпионов в сезоне-2018/19 признан голландский хавбек "Барселоны" Френки де Йонг.

В минувшем сезоне футболист "Аякса" стал полуфиналистом турнира.

22-летний де Йонг провел в Лиге Чемпионов-2018/19 17 матчей (с учетом квалификационных раундов), в которых получил две желтые карточки.

В летнее трансферное окно голландец перешел в "Барселону" за 75 миллионов евро.

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