Фото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал поражение от Чехии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Все это выглядело так, как будто мы были уставшими, однако я не понимаю, почему так. Мы действительно хотели пройти дальше. Для многих ребят это был самый важный матч в их карьере.

Нельзя сказать, что мы были не готовы в тактическом плане. Мы были сконцентрированы на игре, недооценки точно не было. Нам просто не удалось продемонстрировать свою игру. Иногда такие дни случаеются", – сказал голландец.

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