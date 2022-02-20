Де Йонг прокомментировал слухи о возможном уходе из "Барселоны"

Фото: инстаграм де Йонга\Автор неизвестен

Нидерландский хавбек "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал слухи о его возможном уходе из каталонского клуба, которые начали появляться в испанской прессе.

"Я очень счастлив играть за "Барселону". Это была моя мечта, и мне нравится играть здесь. Я хочу остаться здесь на много лет", – приводит слова голландца The Guardian.

В нынешнем сезоне Френки сыграл в 19 матчах Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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