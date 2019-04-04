Де Йонг: "ПСЖ мог стать хорошим вариантом для меня"

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Де Йонг: "ПСЖ мог стать хорошим вариантом для меня"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, который уже подписал контракт с "Барселоной", рассказал, что он мог бы перейти в ПСЖ.

"Как-то утром моя девушка сказала: "Я слышала по радио, что ты подписал контракт с ПСЖ. Правда ли это?". Я знал, что это неправда, но у меня появилась мысль, вдруг клубы договорились.

ПСЖ мог стать хорошим вариантом для меня. В этом клубе мне могли бы доверить роль в основном составе. Это один из лучших клубов в мире. За него играют такие футболисты, как Неймар и Мбаппе. Также Париж недалеко от Нидерландов", - приводит слова де Йонга ESPN.

Напомним, что "Барселона" оформила трансфер 21-летнего де Йонга за 75 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 11 миллионов евро за счет бонусов.

В этом сезоне хавбек провел за "Аякс" 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Де Йонг рассказал о несостоявшемся трансфере в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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