Де Йонг рассказал, чего ждет от матча с "Реалом"

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Де Йонг рассказал, чего ждет от матча с "Реалом"

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал об ожиданиях от матча 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом". Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

"Я очень воодушевлен, это мое первое Класико. Я следил за всеми матчами "Барсы" с "Реалом" по телевизору, мое любимое - 5:0 на "Камп Ноу".

Встречи против "Реала" - невероятный момент. Моя семья будет на стадионе, поэтому я точно почувствую эту фантастическую атмосферу", - сказал де Йонг.

Эль Класико состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

У обеих команд по 35 баллов в активе.

А еще: "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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