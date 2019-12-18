Де Йонг рассказал, чего ждет от матча с "Реалом"
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал об ожиданиях от матча 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом". Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.
"Я очень воодушевлен, это мое первое Класико. Я следил за всеми матчами "Барсы" с "Реалом" по телевизору, мое любимое - 5:0 на "Камп Ноу".
Встречи против "Реала" - невероятный момент. Моя семья будет на стадионе, поэтому я точно почувствую эту фантастическую атмосферу", - сказал де Йонг.
Эль Класико состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).
У обеих команд по 35 баллов в активе.
А еще: "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10