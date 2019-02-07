Де Йонг рассказал, где он хочет завершить карьеру
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, который летом перейдет в "Барселону", заявил, что он может выступать за каталонский клуб до конца карьеры.
"ПСЖ был хорошим вариантом, но я всегда мечтал играть за "Барселону". Я доволен тем, что подписал с клубом пятилетний контракт. Возможно, я никогда не уйду за "Барселону", и проведу в клубе всю карьеру, как Месси.
В июле я подпишу с "Барселоной" официальный контракт, меня представят фанатам и журналистам. Будет здорово получить 21-й номер", - приводит слова де Йонга Het Kontakt.
Напомним, что "Барселона" согласовала переход 21-летнего де Йонга за 75 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 11 миллионов евро за счет бонусов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15