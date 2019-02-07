Де Йонг рассказал, где он хочет завершить карьеру



Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, который летом перейдет в "Барселону", заявил, что он может выступать за каталонский клуб до конца карьеры.

"ПСЖ был хорошим вариантом, но я всегда мечтал играть за "Барселону". Я доволен тем, что подписал с клубом пятилетний контракт. Возможно, я никогда не уйду за "Барселону", и проведу в клубе всю карьеру, как Месси.

В июле я подпишу с "Барселоной" официальный контракт, меня представят фанатам и журналистам. Будет здорово получить 21-й номер", - приводит слова де Йонга Het Kontakt.

Напомним, что "Барселона" согласовала переход 21-летнего де Йонга за 75 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 11 миллионов евро за счет бонусов.

Не пропустите: Пике недоволен судейством в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru