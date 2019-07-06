Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в "Барселоне"

Де Йонг выступал за "Аякс" с 2015 года. За это время он провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.
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Армения -
Италия -
Ирландия -
Швейцария -
Румыния -
Испания -
Норвегия -
Мальта -
Германия -
Нидерланды -
Уэльс -
Азербайджан -
Словакия -
Хорватия -
Словения -
Польша -
Австрия -
Латвия -
Шотландия -
Россия -
Англия -
Болгария -
Литва -
Украина -
Сербия -
Португалия -
Франция -
Албания -
Испания -
Фарерские острова -
Швеция -
Норвегия -
Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы выступать в каталонском клубе. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
"Я рад здесь находится. Хочу уже начать играть. Было много клубов, которые интересовались мной, однако "Барселона" была настойчивее всего, я легко принял решение. Хотел бы получить 21-й номер, это особый номер для меня", - сказал де Йонг.
22-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с каталонцами. За его трансфер клуб заплатил 75 миллионов евро не считая бонусы.
Де Йонг выступал за "Аякс" с 2015 года. За это время он провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32