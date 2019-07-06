Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в "Барселоне"

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Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг рассказал, под каким номером хотел бы выступать в каталонском клубе. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

"Я рад здесь находится. Хочу уже начать играть. Было много клубов, которые интересовались мной, однако "Барселона" была настойчивее всего, я легко принял решение. Хотел бы получить 21-й номер, это особый номер для меня", - сказал де Йонг. 

22-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с каталонцами. За его трансфер клуб заплатил 75 миллионов евро не считая бонусы.
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