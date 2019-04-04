Де Йонг рассказал о несостоявшемся трансфере в "Тоттенхэм"

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Де Йонг рассказал о несостоявшемся трансфере в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, которого зимой за 75 миллионов евро выкупила "Барселона", признался, что прошлым летом он мог оказаться в "Тоттенхэме".

"Я долго рассматривал их предложение, и в итоге пришёл к выводу, что момент для трансфера пока не настал. Тогда я был травмирован и охвачен чувством, что мне ещё не удалось доказать всё в "Аяксе". Подумал, что должен остаться в команде ещё на один год или, возможно, дольше. Я считаю, что "Тоттенхэм" очень стабильный клуб, и они только становятся лучше", - приводит слова голландца Goal.com.

В текущем сезоне 21-летний де Йонг сыграл за "Аякс" 41 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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